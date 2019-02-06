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PKK'nın inlerine girildi! İşte içinden çıkanlar

Diyarbakır'da bulunan ve PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:18
PKK'nın inlerine girildi! İşte içinden çıkanlar

Diyarbakır'da ortaya çıkarılan 6 sığınak ile mağarada PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yazılı açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-112 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak-02 Müşterek Operasyonu" tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı 6  sığınak ile bir mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ve mağaradaki aramada, PKK'lı teröristlere ait kalaşnikof, şarjör, 20 fişek, 5 kilogram amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 2 motosiklet aküsü, elektrik kablosu, 6 termal şemsiye, 4 tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 düdüklü tencere ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Çalışmalarda, 5 geçici yol kontrol noktasında, adli arama faaliyetleri neticesinde 618 kişi ve 229 aracın sorgulaması yapıldı, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:18
  1. Diyarbakır
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