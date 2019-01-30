PKK'nın iğrenç yüzünü ifşa etti! 'Yanına çağırıp tecavüz etti, sonra da...'

Kandil'de Suriye uyruklu iki kadın teröristin, PKK terör örgütünün elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan tarafından tecavüze uğradığı ve infaz edildiği ortaya çıktı.

Karayılan'ın hemşehrisi olan iki kadın terörist, tecavüz ve infazı öğrenince örgütten kaçıp Türkiye'de güvenlik güçlerine sığındı.

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Suriye'de PKK/YPG kampından kaçarak Kilis sınırında güvenlik güçlerine teslim olan Berfin Serhat (35) ve Sarya Zagros (34) kod adlı iki kadın teröristin ifadeleri, PKK'daki tecavüz ve infazı bir kez daha gözler önüne serdi. Kadın teröristlerin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden olan Karayılan">Murat Karayılan'la hemşehri oldukları öğrenildi. Berfin Serhat ve Sarya Zagros kod adlı kadın teröristler ifadelerinde, Afrin'de evlerinde kaldıkları ve birlikte örgüte katıldıkları Hediye Muhammed ve Elife Mele Nahsan isimli teröristlerin, Karayılan">Murat Karayılan tarafından tecavüz uğradıklarını ve yaşadıklarını anlattıkları için de infaz edildiklerini anlattılar. Bu olayın ardından örgütten kaçarak Türkiye geçip güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdiklerini söyleyen kadın teröristlerin ifadesi şöyle:

Berfin Serhat (35) : Ailem Şanlıurfa Birecik'ten 3 yıl önce İzmir'e göç etmişti. HDP gençlik teşkilatı içinde yer alanların telkinleriyle liseden arkadaşım olan Sarya Zagros kod adlı arkadaşla 2015 yılı Ekim ayında örgüte katılmaya karar aldık. Ceylanpınar'dan Suriye'ye geçtik. İki hafta Afrin'de Hediye ve Elife ile birlikte aynı evde kaldık, sonra YPG kampına götürdüler bizi. 2016 yılında Kandil'e Metina kampına yolladılar. 2018'in Eylül ayında Sarya ile Münbiç'e gönderildik. Kandil'de kalan Elife ile telefon ve telsizle konuşma imkânım oldu. Kasım ayından sonra artık onlardan haber alamaz olmuştum. Sonra öğrendik ki Karayılan, Hediye Muhammed ve Elife Mele Nahsan'a tecavüz etmiş. Olay duyulunca da 'Bunlar düşman işbirlikçisi yalancı çıktı' diyerek korumasının elinden aldığı silahla ikisini de öldürmüş. Bunu bilerek hala bu örgütte kalamayacağımı anlayarak kaçmaya karar verdim.

Sarya Zagros (34) : Berfin arkadaş, evlerinde aynı kazanda yemek yediğimiz Hediye ve Elife'nin başına gelenleri anlattı. Türk devletinin örgütten kaçıp kurtulmak isteyenlere yardım ettiğini duymuştuk. Birlikte kaçmaya karar verdik. Bizi teslim almaya gelen güvenlik görevlileri çantasından sandviç çıkarıp, verdi, üşüdüğümüz için ceketini verince kendimden tiksindim. Bu devlete hainlik yaptığım için. O an bu ülkeden kaçıp örgüte girdiğim güne lanet okudum.

Her zamanki yalana başvurdular

PKK terör örgütü her zaman yaptığı gibi yine yalana başvurup, tecavüz sonrası infaz edilen Suriyeli Hediye Muhammed ve Elife Mele Nahsan'ın 24-27 kasım 2018 tarihleri arasında Kandil'e düzenlenen hava operasyonunda öldüğünü duyurdu.