PKK’nın Hakurk lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türkiye’nin görünmeyen ama gören gözü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hem yeni teknoloji ürünleri hem de yep yeni istihbarat teknikleri ile terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; PKK/KCK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

Yeri tespit edildi, adım adım izlendi

Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanıldı ve örgütün sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. Ateş’in yeri ise yine bölgedeki yerel ajanların kullanılmasıyla tespit edildi. Terörist Ateş, operasyon için uygun şart ve koşulların oluşmasıyla Hakurk’a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran’da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun, MİT kabusu her geçen artan örgütün sözde yönetici ve sorumluları arasında ‘sıra bana mı geldi’ korkusuna neden oldu.

PKK’nın en güvendiği isimlerdendi

Haziran 2015'ten bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren terörist Ateş, PKK'nın yurt içindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden Ateş, PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olup, örgütün en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

Dün ayrıca İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda da Hakkari, Suriye ve Irak'ta 5 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaparken İçişleri Bakanlığı ise Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

