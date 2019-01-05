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PKK'nın eski sözcüsünden Esed itirafı

PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo, örgütle katil Esed rejimi arasında bağlantı olduğunu söyledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:33
PKK'nın eski sözcüsünden Esed itirafı

Suriye'de bir süre önce terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, TRT World'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye saldırdılar!

Silo, SDG altında örgütlenen PKK'lıların Türkiye'de askeri karakollara saldırdığını söyledi. PKK'nın Suriye kolu elebaşlarından Şahin Cilo'nun korumalarından birinin de karakol saldırsında öldüğünü belirtti.

"Silahlar için sözleşme imzalanmadı"

Silo, ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların akıbetiyle ilgili de şunları söyledi:

"Ben silahları almakla görevli kişilerden biriydim. Tek yaptığımız kağıt imzalamaktı. Eskiden silahları alırdık yarı Türk yarı Kürt olan ve Arapça bilmeyen Safkan adlı bir PKK'lı bütün silahları özel bir depoya kaldırırdı. ABD bunu inkar ediyor. Bu silahları geri vereceğimize dair bir kağıt imzalamadık. Silahların büyük kısmı ya terör örgütü PKK'nın depolarında ya da Kandil'e götürüldü."

"PKK elebaşları Suriye pasaportu taşıyor"

ABD ve Batılı ülkelerinin terör örgütünü kullanmak istediğini belirten Silo, Esed rejimi ve terör örgütü arasındaki ilişki hakkında da şöyle konuştu:

"SDG'de olduğum günlerde bir halkla ilişkiler ofisi vardı. Bu ofis PKK ile Suriye rejimi arasında tüm ilişkileri koordine ediyordu. Dünyayı gezen bütün PKK elebaşları Suriye pasaportu taşıyorlar. Şu anda PKK ile Suriye rejimi arasında kesinlikle bir koordinasyon var."

"Çocukları silah altına alıyorlar"

YPG'nin çocukları zorla silah altına alması ve demografik yapıyı güç kullanarak değiştirdiğine dair de çarpıcı ifadeler kullananan Silo, "12 yaşında bir erkek çocuğunu gördüğümde şaşırdım. Şahin Cilo ve çevresindeki kişilerle birlikteydi. Münbiç'ten Arap kızlar da vardı. Demografik yapıyı değiştirme konusuna gelince bölgede insanların yerlerinden edildiğini ve yağmalandığını birçok kez gördüm" dedi.

Silo, Arap köylerinin de terör örgütü tarafından yerle bir edildiğini halkın bölgeden sürüldüğünü ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:33
  1. Talal Silo
  2. Esed
  3. Esed rejimi
  4. PKK

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