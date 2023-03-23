PKK’nın bombacısı sınırı geçmek isterken enselendi
Suriye’nin Azez kentinde 2019'da düzenlenen bombalı araç saldırısının faili Şanlıurfa’da enselendi.
Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Suriye’nin Azez kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında patlayıcı düzeneğini hazırlayan Ziyat Şaban isimli PKK/YPG’li teröristin sınırı geçerek Suriye’ye kaçmak istediği bilgisini aldı.
Teröristi takibe alan ekipler, Viranşehir Caddesi üzerinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan terörist emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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