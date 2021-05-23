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PKK’nın Avrupa’da da etkinliği kalmadı

Terör örgütü PKK, yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına gelirken, örgütün Avrupa yapılanması da artık iyice etkisiz duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:19:00 -
PKK’nın Avrupa’da da etkinliği kalmadı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Mehmetçiğin düzenlediği bütün sınır ötesi harekat ve operasyonları Avrupa’nın birçok ülkesinde gösteri yürüyüşü, eylemler ve etkinlikler düzenleyerek şikayet eden PKK’nın Avrupa yapılanması eskiden olduğu kadar ses getiremiyor. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek için yapılan Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı gibi harekatların başlamasıyla birlikte Avrupa’da harekete geçerek siyasi destek alan PKK, Türkiye’nin etkili harekatlarını son terörist etkisiz hale gelinceye kadar sürdüreceğini göstermesiyle etkisini kaybetti. Artık Avrupa’daki teröre angaje olmuş birkaç siyasetçinin açıklamasının dışında Türkiye’yi etkileyebilecek herhangi bir unsur kalmadı.


Yeni Akit Gazetesi
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