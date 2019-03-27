PKK'nın ağır topları vuruldu... Kalın'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK'nın tepe kadrosuna yaptığı ortak operasyona ilişkin, "(Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu) söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı." değerlendirmesini yaptı.

MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlenince daha güçlü"

AA'nın konuya ilişkin haberini paylaşan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"(Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu) söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı. Hiçbir ihanete, kumpasa, gevşekliğe prim vermeden yolumuza devam."