PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı’ Kürt vatandaşlar karşı koydu
Hakkari'de polise destek olmak isteyen Kürt vatandaşlar yakaladıkları PKK yandaşlarını dövdü
PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı yapmasının ardından Hakkari’de DEM Partili terör sevicileri caddeleri savaş alanına çevirdi. Aynı dakikalarda, güvenlik güçlerine destek olmak için sokağa çıkan vatansever Kürt vatandaşların, terör destekçilerini yakalayarak dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Siyaset
Van AK Parti’ye geçmişti… Özgür Özel’den “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen DEM Partiliye destek!
ÖNE ÇIKAN VİDEO