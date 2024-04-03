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Gündem PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı’ Kürt vatandaşlar karşı koydu
Gündem

PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı’ Kürt vatandaşlar karşı koydu

Yeniakit Publisher
2024-04-03 10:15:00 -

Hakkari'de polise destek olmak isteyen Kürt vatandaşlar yakaladıkları PKK yandaşlarını dövdü

PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı yapmasının ardından Hakkari’de DEM Partili terör sevicileri caddeleri savaş alanına çevirdi. Aynı dakikalarda, güvenlik güçlerine destek olmak için sokağa çıkan vatansever Kürt vatandaşların, terör destekçilerini yakalayarak dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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