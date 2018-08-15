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PKK'lıların yaktığı araçların son hali ortaya çıktı!

Adıyaman’da mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi 13 aracı yakan PKK terör örgütünün verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:59
PKK'lıların yaktığı araçların son hali ortaya çıktı!

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan mermer ocağını basan PKK'lılar, şantiye alanında bulunan 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı benzin dökerek yaktı. İhbar üzerine mermer ocağına giden askerlerin zırhlı araçla geçişi esnasında daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı. Kobra isimli zırhlı araç patlamanın şiddetiyle yan yatarken 2 asker hafif şekilde yaralandı.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 13 araç küle döndü. Mermer ocağındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede güvenlik güçlerinin nöbeti sürüyor.

Diğer taraftan yola döşenen EYP’nin patlatılmasıyla oluşan çukur ekipler tarafından doldurularak yolda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Yaşanan terör olayının ardından güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

PKK'LILARA YARDIM EDENLERE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Adıyaman’da, mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi 13 aracı yakan terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. İl merkezinde, Kaş köyde ve civarında bulunan köylerde 12 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede işlemleri tamamlanan kişiler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:59
  1. Adıyaman
  2. terör örgütü
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  5. yanan araçlar görüntülendi

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    BU HAİNLERİ AYNI YERDE YAKIN VE BU NAMUSSIZLARIN YAKALAYIP BU ŞİRKETİN ZARARINI ONLARI AİLELERİNDEN ÇIKARIN BAKIN BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYA MÜSADE EDİYORLARMI AİLELERİ MÜSADE ETMEZ BUNLARI MADİYATLA ANCAK YOLA GELİRLER DENEYİN SONUCUNU GÖRECEKSİNİZ.
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