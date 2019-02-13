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PKK’lıların cenazelerini aileleri de almıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde son üç yılda güvenlik güçleri tarafından öldürülen PKK'lı teröristlerden kimlik tespiti için Malatya’ya getirilen 213’ü aileleri tarafından kabul edilmeyince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:01
PKK’lıların cenazelerini aileleri de almıyor

 SEZAİ ERHAN  MALATYA 

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerinde son üç yılda PKK’lılara yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda öldürülerek Malatya’ya getirilen 517 PKK’lının cenazesinden 213’ü aileleri tarafından kabul edilmeyince Malatya Şehir Mezarlığındaki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Alınan bilgiye göre, 2015-2018 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda öldürülerek otopsi ve kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna getirilen yaklaşık 517 PKK’lıdan 213’ü aileleri tarafından kabul edilmedi. Kimsenin sahip çıkmadığı cenazelerin savcılık kararıyla belediye ekipleri tarafından kimsesizler mezarlığına defnedildiği kaydedildi. Malatya Adli Tıp Kurumunda son olarak bekletilen 9 teröristin cenazesinden sadece 3’ünün ailelerine teslim edildiği, kimsenin sahip çıkmadığı 6 cenazenin ise kimsesizler mezarlığına defnedildiği, genelde Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Diyarbakır’ın kırsal kesimlerinde öldürülen terörist cenazelerinin Malatya’ya getirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:01
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. Diyarbakır
  4. Bingöl
  5. Malatya Şehir Mezarlığı
  6. Malatya Adli Tıp Kurumu
  7. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
  8. kimsesizler mezarlığı

YORUM YAZ

  • MAYFUROSIMAYFUROSI8 dk önce
    VERIN ATESI YAKIN PISLIKLERI BASKALARINA MIKROP SACMASINLAR BUNLARIN AILELERIDE AYNI TERÖRISTLERDEN OLABILIRLER .
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 31 dk önce
    Dağlarda domuzlar aç verin onlara dicem ama onlar bile kendi pisliklerini yer, bu leşleri yemezler!
  • Okan Okan 1 sa önce
    Bu itlerin kimlik tespiti ne demek bi de bu iş için para ve zaman harcayan ülkem vah ki vah
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Bu kış kıyamet günde yaban domuzları ne güne duruyor atın dağlara , bunların leşlerini anca domuzlar yer .
  • AliAli1 sa önce
    Yaban domuzu leşleri
  • aa2 sa önce
    hdp ve müttefiki partiler de mi sahip çıkmamış!
  • Halit Halit 2 sa önce
    Bırakın itler yesin diyeceğine itler bile yemez bu leşler.
  • OktayOktay2 sa önce
    Geçenlerde,Dışkı yiyen Prof.Celal Şengör Bilimin araştirmasi için Iskelet bulamadiğindan şikayet ediyordu.Işte bu Leşleri ona teslim edin.Kesip,doğrayip içelesin.
  • nostaljinostalji2 sa önce
    Birönerim var,Büyük şehir belediyelerinköpek bakım evlerine dağıtınız!

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