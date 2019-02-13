PKK’lıların cenazelerini aileleri de almıyor

SEZAİ ERHAN MALATYA

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerinde son üç yılda PKK’lılara yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda öldürülerek Malatya’ya getirilen 517 PKK’lının cenazesinden 213’ü aileleri tarafından kabul edilmeyince Malatya Şehir Mezarlığındaki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Alınan bilgiye göre, 2015-2018 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda öldürülerek otopsi ve kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna getirilen yaklaşık 517 PKK’lıdan 213’ü aileleri tarafından kabul edilmedi. Kimsenin sahip çıkmadığı cenazelerin savcılık kararıyla belediye ekipleri tarafından kimsesizler mezarlığına defnedildiği kaydedildi. Malatya Adli Tıp Kurumunda son olarak bekletilen 9 teröristin cenazesinden sadece 3’ünün ailelerine teslim edildiği, kimsenin sahip çıkmadığı 6 cenazenin ise kimsesizler mezarlığına defnedildiği, genelde Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Diyarbakır’ın kırsal kesimlerinde öldürülen terörist cenazelerinin Malatya’ya getirildiği öğrenildi.