PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Kaçak anarşistlere, teröristlere, casuslara, ajanlara, darbecilere sahip çıkan Batı ülkelerinin rezaletlerine yenisi eklendi. Türkiye’ye büyük zararları dokunan terör örgütleri PKK’lılara ve FETÖ’cülere ev sahipliği yapan bu ülkelerden Kanada, CHP üyeliğini iltica başvurularında geçerli neden olarak kabul etti. Mark Carney yönetiminin akıl almaz kararı, Türkiye’nin hasımlarını mutlu etti.

İSÖ DE FETÖ VE PKK GİBİ LİSTEDE

İslâm karşıtlarına alan açan, İstanbul’u yağmalayan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk operasyonunun akabinde vatandaşlarına “Türkiye’de keyfi olarak tutuklanabilirsiniz” notunu iletecek kadar küçülen Kanada devletinin dün ise CHP üyeliğini “Baskılanan kimlik” diye tanımlayan ve iltica gerekçesi sayan raporu sabrı taşırdı. Toplumdan “Kukla Genel Başkan Özgür Özel’in yurt dışında ağlanıp sızlanmasına Kanada da dayanamadı ki terör örgütleri gibi CHP üyelerine de imtiyaz tanıdı” sesi yükseldi. Uzmanlar, Carney yönetiminin çok yanlış bir karar aldığını vurguladılar. Türkiye’nin hasımlarına sahip çıkan Kanada’nın CHP üyelerine de kapı aralamasının kirli provokasyonun parçası olduğunun altını çizdiler. Bu provokasyona karşı dikkatli olunması tembihinde bulundular.

BİR ZEVZEKLİKLE DAHA KARŞI KARŞIYAYIZ

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi: “Kanada’nın yaptığı zevzeklik. Sicili kabarık bu ülkenin vatandaşlık başvurularında CHP üyeliği şartı aramasının Türkiye’de pratik karşılığı yok. Allah aşkına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları niye buz gibi bir memlekette otursunlar ki? Kanada’nın bu garip raporunun, kararının akıl alır yanının olmadığı muhakkak. Bu raporu, kararı kale alanlara tavsiyemiz ise Kanada’ya gidip dönenlere kulak vermeleridir. Belli ki konu Türkiye olduğunda Kanada dahil pek çok Batı ülkesi, objektif tavır takınmıyor. Bunların söylemleri yanlış. Bunların Türkiye’yle ilgili okumaları hatalı. AK Parti döneminde hemen her alanda 8-10 kat büyümüş bir ülkeden söz ediyoruz. Kanada dahil Batı ülkelerinin ve medya organlarının iddialarını boşa çıkaran tablolar görüyoruz. Haklar, hürriyetler konusunda büyük aşamalar alındığına şahit oluyoruz. Evet, ifade özgürlüğünde de iyi bir yerdeyiz. Türkiye’de veya Kanada’da bu hakikati inkâr ederek zevzeklik yapanlar, esasında ihanet özgürlüğünün peşindeler.

HİÇ İYİ NİYETLİ BİR DURUM DEĞİLDİR

“Kanada’nın CHP üyeliğini iltica kriterlerinden biri olarak koyması iyi niyetli değildir. Çünkü biz, Kanada’dan konu açılınca Türkiye’nin savunmada önemli ürünlerine getirilen ambargoları hatırlıyoruz. Ülkemizin iç ve dış siyasetinden rahatsız olanların beyanlarına itibar edilmediği açık. Kanada’nın skandal raporunun dikkate alınmadığı aşikâr. İmam Şafii haklı, ‘Hakikati arayan batılın attığı oku takip etsin.’ PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin militanlarının cirit attıkları Kanada’nın CHP üyeleriyle ilgili kararı provokatif olup temkinli yürümeyi gerektirmektedir. Özgür Özel’in çığlıkları Kanada’dan da duyulmuş mudur, bilmiyoruz. Ancak Özel’in çıkışlarının Kanada’nın hoşuna gittiği kati.”

Kaynak: Yeniakit