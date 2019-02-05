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PKK’lılar saldırıyor Avrupa seyrediyor

Türkiye’nin kararlı duruşu ve etkin mücadelesi sonrası bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, Avrupa’da hortladı. Sözde demokrasi ve insan haklarının beşiği Batılı ülkeler, PKK sempatizanları tarafından, Türklere yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına seyirci kaldı. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren Türklere ait; vakıf, dernek ve camileri hedef alan PKK’lı hainler, 2018 yılı içerisinde 43 saldırı gerçekleştirdi. PKK’lılar geçtiğimiz hafta Emre Söğütlü’yü öldürdü, Ozan Söğütlü’yü yaraladı.

05 Şubat 2019 Salı 09:40

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen terör operasyonları sonrası, Türkiye’de eylem yapma yetisini kaybeden PKK terör örgütü, Avrupa’daki vatandaşlarımıza yönelik organize terör saldırıları düzenliyor. Batılı devletlerin göz yumması sonucu Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları üzerinde terör estiren PKK, adeta intikam eylemleri gerçekleştiriyor. Son olarak Belçika’nın Anvers şehrinde yaşayan Emre Söğütlü’yü öldüren, Ozan Söğütlü’yü de ağır yaralayan PKK’lı hainler, ihanette sınır tanımıyor. Daha önce de, Almanya’nın başkenti Berlin’de, 4 Türk vatandaşını komalık eden PKK’lı teröristler, Fransa’nın Marsilya kentinde ise bıçakla saldırdıkları 4 gurbetçiyi ağır yaralamıştı. Türk vatandaşlarına ait, camilere, vakıflara, dernek binalarına, apartmanlarına ve THY bürolarına molotoflu saldırılar düzenleyen PKK, Avrupa’da ayağa kalkmaya çalışıyor.

Türk vatandaşları hedefte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye’den ağır darbe yiyen terör örgütü PKK, özellikle Avrupa ülkelerinde, Türk vatandaşlara yönelik terör saldırıları düzenliyor. İnsan hakları noktasında mangalda kül bırakmayan Batılı devletler ise PKK tarafından, Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırıları adeta seyretmekle yetiniyor. Teoride, terör örgütlerine karşı olduklarını beyan eden Avrupa, Türkiye aleyhine faaliyet yürüten eli kanlı örgütlere adeta ‘şımarık evlat’ muamelesi’ yapıyor. Avrupa’nın, kendilerine yönelik ‘görmezden gelme’ politikasını iyi değerlendiren PKK’lı kalleşler canımızı yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Belçika’nın Anvers şehrinde PKK’lı terör yandaşlarının silahlı saldırısı sonucu 27 yaşındaki Emre Söğütlü hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ozan Söğütlü ağır yaralandı.

Camilere saldırıyorlar

PKK terörü geçtiğimiz Şubat ayında Fransa’nın başkenti Marsilya’da kanlı yüzünü göstermişti. Sözde medeniyetin beşiği Fransa’nın izin vermesi sonucu Türk kökenli vatandaşların yoğun yaşadığı mahalleye giden 200 kişilik terör grubu, 4 Türk’e bıçaklı saldırıda bulunmuş ve ağır yaralamıştı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ekmeğinin peşindeki iki Türk taksiciyi darp eden PKK’lı kalleşler, Türk kökenli bir gazeteciyi de ağır yaralamıştı. İngiltere’nin başkenti Londra’da PKK’ya destek için yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, ellerinde Türk bayrağı bulunan Türk çifti linç etmeye kalkışmıştı. Almanya’nın başkenti Berlin’de, bir araya gelen terör militanları, 4 kişilik bir aileyi feci şekilde darp etmiş, Minden kentinde ise 14 Türk vatandaşının yaşadığı bina molotofla kundaklanmıştı.

Terör Avrupa’da kol geziyor

Yılda ortalama her gün bir caminin kundaklandığı Avrupa’da, PKK’lı hainlerin hedefinde Türklerin yaptırdığı camiler vardı. Batılı devletlerin çeşitli kentlerinde Türk toplumu ile dernek, vakıf, diplomatik misyon ve camileri hedef alan terör yandaşları Avrupa’nın farklı bölgelerinde 43 saldırı gerçekleştirdi. Eli kanlı örgüt; Almanya’nın Kassel, Leipzig, Minden, Offenbach, Hannover, Frankfurt, Aachen, Berlin kentlerinde camilerimize ve vakıflarımıza yönelik saldırılar düzenledi. Hollanda’nın Rotterdam, Fransa’nın Bordeaux kentinde de camilerimize saldıran PKK’lı alçaklar, İsveç’in Stockholm kentinde faaliyet gösteren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) binasına saldırı gerçekleştirdi. Hollanda’nın Lahey kentindeki Türk Derneği’ne saldıran terör yandaşları, Almanya’nın Frankfurt ve Hannover-Langenhagen Havalimanı’ndaki THY bürolarına eylem düzenledi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:40
  1. PKK
  2. Avrupa
  3. Emre Söğütlü
  4. PKK’lı teröristler
  5. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  6. İnsan hakları
  7. Belçika
  8. Ozan Söğütlü
  9. PKK’lı terör yandaşları
  10. PKK terörü
  11. Türk taksici
  12. cami
  13. Türk toplumu
  14. Türk Derneği
  15. Hannover-Langenhagen Havalimanı
  16. THY

YORUM YAZ

  • abdoabdo22 dk önce
    Ey avrupa bizi mazlum durumuna düşürüyorsun ya.bu yaptiklarınız gecerli sebep sayilacak az kaldı Türk gelecek bu sefer ispanya da dahil ingiltere de dahil tüm avrupayı islamla şereflendirecek

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