PKK'lı Zilan Azak orada öldürüldü! MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK/KCK'lı terörist
MİT, Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyonla PKK elemanı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ın öldürüldüğünü duyurdu.
MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ı bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılan teröristin etkisiz hale getirilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı çalışma başlatmıştı.
MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK elemanı "Sema Cuya Çevlik" kod adlı Zilan Azak’ın öldürüldüğünü duyurdu.
MİT, Zilan Azak’ın bir süredir örgütün Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer aldığını belirtti.
2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katılan teröristin, Irak Gare'de silahlı eğitim aldığı, hakkında terör örgütüne destek vermek suçundan yakalama kaydı bulunduğu öğrenildi.
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