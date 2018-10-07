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PKK'lı teröristten kan donduran itiraf! 'Bu rezalete dayanamayıp kaçtım'

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan bir erkek terörist, hainlerin uyuşturucudan sadece maddi kaynak elde etmediğini belirterek başka bir maksatla daha kullandıklarını söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 14:12
PKK'lı teröristten kan donduran itiraf! 'Bu rezalete dayanamayıp kaçtım'

Teröristin tüyler ürperten ifadesine göre, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocuklar bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getiriliyor.

Bağımlılığın, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlandığını anlatan terörist, uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocukların iğfal edildiğini de ifade ediyor.

Teröristin bu rezalete dayanamayarak kaçtığını belirttiği ve ifadesinde, "Alçaklığın doruk noktası; bunlar insan olamaz" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:12
  1. pkk'lı terörist
  2. PKK'lı teröristler
  3. pkk uyuşturucu

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  • meçulmeçul30 dk önce
    bulduğunuz pkk p...erini sempatanizanları üye olanları gebertin beslemeyin bu devlet uyuyormu bu kadar küçük bi devlet olamaz bu osmanlı torunları.... yakın yıkın bu şerefsizleri artık kanun çıkaramıyorsan kanun türk milletidir boşuna koltuğu işgal etmeyin artık bunun hesabını allah soracak sizden....
  • KAKANUKAKANU35 dk önce
    PKK COCUKLARI IYI VE BOL BOL SIKSIN BUNLARIN BABALARI VE ANALARI NERDE KÜRDÜM DIYORLAR IRKCILIK YAPIYORLAR KIMSE ONLARA SEN KÜRTSÜN UZAK DUR DEMIYOR KENDILERI KÜRT ADI ALTINDA IRKCILIK YAPIYORLAR SONRA GEL BU HAINLERE DESTEK OL BIRAK AMERIKA BUNLARI KULANSIN KULANIM TARIHLERI BITINCE IKI TANE UCAK ILE BONBALASIN VE BU TERÖRISTLERE BIR SON OLUR BIN LADENI NE YAPTI AMERIKA RUSYAYA KARSI SENELERCE KULANDI SONRA BIN LADENI BIR GECEDE ÖLDÜRÜP DENZE ATI .
  • yücelyücel38 dk önce
    İnsanlıktan bahseden alçak peki ne umarak gittin içlerine amacın ne idi.
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