PKK'lı teröristten kan donduran itiraf! 'Bu rezalete dayanamayıp kaçtım'

Teröristin tüyler ürperten ifadesine göre, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocuklar bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getiriliyor.

Bağımlılığın, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlandığını anlatan terörist, uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocukların iğfal edildiğini de ifade ediyor.

Teröristin bu rezalete dayanamayarak kaçtığını belirttiği ve ifadesinde, "Alçaklığın doruk noktası; bunlar insan olamaz" dediği öğrenildi.