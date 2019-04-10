PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı 30 kiloluk EYP bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerin Kurumcu Köy yoluna tuzakladığı 2 ayrı çantada 30 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Şırnak’ın Cizre İlçesi Kurumcu Köyü mevkiinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği tarafından, Kurumcu köyü yoluüzerinde PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü mensuplarınca, işbirlikçi şahıs veya şahıslar aracılığı ile sınırdan geçirilen çanta içerisinde tuzaklamaya hazır EYP saklandığı bilgilerinin alınması üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığı PAMİT, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Bomba Arama Köpek Unsurları, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak yapılan kontrol esnasında Bomba arama köpeklerinin tepki vermesi üzerine Korucu köy yolu kenarındaki taş yığınları altınagizlenmiş ve 2 metre aralıklarla yerleştirilmiş halde 2 adet sırt çantası tespit edildi.

Birinci çanta içerisinde; Biri siyah renkli plastik poşet, diğer ikisi şeffaf renkli poşet içerisine konularak dış kısımları bantla sarılarak izole edilmiş halde 15 kilogram ağırlığında EYP’ de kullanılan sıkıştırılmış alüminyum tozu olduğu değerlendirilen bulgu, Beyaz renkli krem kutusu içerisinde 10 adet elektrikli fünye, dış kısımları bantla sarılarak izole edilmiş halde 3 adet elektronik devre kartı, her iki ucu da elektrik bandıyla sarılmış 50 metre uzunlukta infilaklı fitil tespit edildi.

İkinci çanta içerisinde ise, biri siyah renkli poşet, diğer ikisi şeffaf renkli poşet içerisine dış kısımları bantla sarılarak izole edilmiş halde toplam 15 kilogram ağırlığında EYP’de kullanılan sıkıştırılmış alüminyum tozu olduğu değerlendirilen bulgular tespit edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekibi tarafından EYP düzeneği bulunduğu yerden çıkarılarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.