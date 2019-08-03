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PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:44
PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlere ait keskin nişancı tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 2 bin 470 adet çeşitli çapta mermi, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof şarjörü, M-16 piyade tüfeğine ait dipçik, güneş paneli ile ateşleyici sistem takımının ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:44
  1. Tunceli
  2. pkk
  3. pkk mühimmat

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