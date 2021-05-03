  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
FETÖ kahraman ilan etmişti! İbrahim Tatar yakalandı!
Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı! Adam hastanelik oldu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gündem PKK'lı teröristlerden Hakkari'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı
Gündem

PKK'lı teröristlerden Hakkari'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerce Hakkari'nin Çukurca ilçesine havan saldırısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:56:00 - 2021-05-04 10:40:57
PKK'lı teröristlerden Hakkari'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler tarafından Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı yakınlarına havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına alırken, bölgeye insansız hava araçları yönlendirildiği bildirildi.

Saldırı sırasında araçta bulunan Serhat Duman (11) araçtaki camın basınçtan patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Küçük çocuk, Çukurca Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

Kalleş şerefsizler  
  • Yanıtla

Serhat

Allah belalarını versin ermeni pkk ermeni hdp nin..... kuzu küçücük çocuğu parçalayan bu teröristlerden kürt halkı kurtulmalı hep deyil hüdapar o bölgede etkin olmalı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat

Altını olanlar ve altın alacaklar, altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. IKON Menkul, konu ile ilgili iddialarını paylaştı...
Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor
Teknoloji

Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, okurlardan ilgi görüyor.
Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'
Gündem

Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'

14 yaşından beri yaptığı müstehcen paylaşımlar nedeniyle iğrenç magazin medyası tarafından 'çocuk istismarı'na maruz bırakılan Defne Samyeli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay