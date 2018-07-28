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PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 şehit

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:39
PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekip, iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz'in de bulunduğu, M.G'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü. Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı. Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan operatör Karadeniz'in bölgeden alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için zırhlı araçlar eşliğinde hava destekli operasyon başlattı.

Bölgeye mayın tarama ve bomba imha uzmanı askerler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yol güzergahında patlayıcı tuzaklama ihtimaline karşı yapılan arama ve tarama faaliyetinin ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, iş makinesi operatörü Karadeniz'in saldırıda şehit olduğunu belirledi. Karadeniz'in cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkisindeki su arızasını gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerimiz bugün saat 09.30 sıralarında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden düzenlenen mayının patlatılması ve sonrasında uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu iş makinesi operatörümüz Kars doğumlu Nurettin Karadeniz (52) şehit olmuştur. Hain saldırı sonrası karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil dileriz. Kıymetli ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:39
  1. Iğdır
  2. Kars
  3. Ağrı
  4. PKK

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  • HalikHalik9 dk önce
    Ulan şu teröristleri canlı teslim almayın.yeter be idam cezası meclise gelsin yüreğiniz yoksa referanduma getirin
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