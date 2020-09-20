PKK'lı teröristlerden EYP'li alçak saldırı! Bölgede operasyon başlatıldı

Terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Siirt'te PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Alçak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenmiş EYP infilak etti. Sivil bir aracın geçişi sırasında yaşanan patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

Çok sayıda ekiple geniş çaplı operasyon başlatıldı

Öte yandan patlama sonrası çok sayıda güvenlik güçleri olay yerine sevkinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.