PKK'lı teröristlerden EYP'li alçak saldırı! Bölgede operasyon başlatıldı
Siirt'te PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettiği ve olay sonrası bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.
Terör örgütü PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Siirt'te PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.
Alçak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı
Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenmiş EYP infilak etti. Sivil bir aracın geçişi sırasında yaşanan patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
Çok sayıda ekiple geniş çaplı operasyon başlatıldı
Öte yandan patlama sonrası çok sayıda güvenlik güçleri olay yerine sevkinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.