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PKK'lı teröristler köşeye sıkıştı! Kaçacak delik arıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Teröristler Kandil’in kuzeybatı bölgesinde yer alan Soran’da Peşmerge ve Türk askerleri arasındaki bölgede sıkıştı.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:53
PKK'lı teröristler köşeye sıkıştı! Kaçacak delik arıyorlar

TSK’nın Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik sürdürdüğü operasyonda Mehmetçiğin baskısıyla güney bölgelere çekilen teröristler, Erbil’in kuzeyinde yer alan Peşmergelerin kontrolündeki Soran ve Revandiz bölgesinde köşeye sıkıştı. Karadan ilerleyişin sürdüğü bölgede Mehmetçiğe havadan da İHA, SİHA ve F-16’lar ile destek sağlanıyor.

SİVİL KIYAFETLERLE KAMUFLE OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK’nın kontrolünde bulunan terör koridorunun daralmasıyla bölgedeki hareket kabiliyeti kısıtlanan örgüt üyelerinin sivil kıyafetlerle yerleşim yerlerine inerek kamufle olmaya çalıştıkları öğrenildi. Bölgeye ulaşan İhlas Haber Ajansı ekibi, Soran ve çevresindeki zorlu coğrafyayı görüntüledi. Bölgedeki sarp dağlar dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 18:53
  1. Peşmerge
  2. Soran
  3. Kandil
  4. PKK
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. TSK
  7. Kuzey Irak

YORUM YAZ

  • Abdullah aslanAbdullah aslan2 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır)
  • cihadcihad4 sa önce
    iyi istihbarat lütfen eğer peşmerge denilen enikler yol vermeye kalkarsa yokedin hiç acımayın onlar kankadır
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