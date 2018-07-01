PKK'lı teröristler köşeye sıkıştı! Kaçacak delik arıyorlar

TSK’nın Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik sürdürdüğü operasyonda Mehmetçiğin baskısıyla güney bölgelere çekilen teröristler, Erbil’in kuzeyinde yer alan Peşmergelerin kontrolündeki Soran ve Revandiz bölgesinde köşeye sıkıştı. Karadan ilerleyişin sürdüğü bölgede Mehmetçiğe havadan da İHA, SİHA ve F-16’lar ile destek sağlanıyor.

SİVİL KIYAFETLERLE KAMUFLE OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK’nın kontrolünde bulunan terör koridorunun daralmasıyla bölgedeki hareket kabiliyeti kısıtlanan örgüt üyelerinin sivil kıyafetlerle yerleşim yerlerine inerek kamufle olmaya çalıştıkları öğrenildi. Bölgeye ulaşan İhlas Haber Ajansı ekibi, Soran ve çevresindeki zorlu coğrafyayı görüntüledi. Bölgedeki sarp dağlar dikkat çekti.