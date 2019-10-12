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PKK'lı teröristler kaçacak delik arıyor! İki ilçe daha kuşatılmak üzere

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda iki sınır ilçesi kuşatılmak üzere.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:14
PKK'lı teröristler kaçacak delik arıyor! İki ilçe daha kuşatılmak üzere

Barış Pınarı Harekâtı'nın 3. gününde kara ve hava operasyonlarıyla YPG/PKK kontrolündeki köyler teröristlerden bir bir temizleniyor.

Akçakale'den giren komandolarla SMO unsurları, batıya doğru yaklaşık 8 km, doğuya doğru da 9 km ilerleme kaydetti. Rasulayn’da ise batıya doğru 3, doğuya doğru 5 km içeri girildi. Dünkü operasyonlarda Duveyra köyü, Tel Asfar, Rasulayn depoları, Rasulayn Batı girişindeki kontrol noktası, askeri kampı, Muharbil ve Halava köyü ele geçirildi

Cephedeki SMO güçlerinin önde gelen komutanlarından Zekeriya Karslı, Yeni Şafak'a a konuştu. Emrindeki birliklerin 4 köyü teröristlerden temizlediğini söyleyen Karslı, "Rasulayn ve Tel Abyad'ı çembere alıyoruz. Kısa süre içerisinde teröristlerin tüm çıkış yollarını kontrol altına alarak Rasulayn ve Tel Abyad'a gireceğiz" dedi.

Mehmetçik, Suriye’de sivil kıyafet giymiş teröristleri, kafalarına çuval geçirerek gözaltına alıyor.

50'den fazla terörist teslim oldu

SMO'ya bağlı Cephe'tül Şam Komutanı Karslı, başlatılan kara operasyonunda emri altında bulunan birliklerin Tel Abyad'a ilerlediğini kaydetti. Bir Aşık, Hamide, İksas ve Yabise köylerini PKK'dan temizleyerek kontorlü sağladıklarını belirten Karslı, "Operasyonu başarılı bir şekilde yürütüyoruz. 3 günde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Kararlı duruşumuz ve operasyonu yürütüş biçimimiz terör örgütünde kopmaları beraberinde getirdi. Tel Abyad ve çevre köylerden sağ çıkamayacaklarını anlayan teröristler bölgeden kaçmaya başladı. Kaçamayanlar ise teslim oluyor. Şuana kadar 50'den fazla militan bu şekilde teslim oldu" şeklinde bilgi verdi. Bazı terör gruplarının Rakka'dan gelmekte olduğunu hatırlatan Karslı şunları söyledi:

"Rakka başta olmak üzere birçok yerden bölgeye gruplar halinde teröristler geliyor. Gelenleri rahat bir şekilde etkisiz hale getirdik. Tel Abyad ve Resulayn'a giremeyeceklerini anlayanlar geldikleri gibi geri dönüyor. PKK ele geçirdiğimiz köylere tekrar saldırıyor. Çatışmalar özellikle gece şiddetleniyor. Tüm saldırılarına rağmen TSK ve SMO'nun kontrol altına aldığı köylere sızamadılar. Tel Abyad çevresinde çok sayıda yeraltı tüneli var. Kilometrelerce uzanan tüneller bulunuyor. Teröristler bu tünelleri kullanarak bölgeden kaçıyor. Buralardan gelip bizi arkamızdan vurmaya çalışıyorlar."

Bizi gören mutlu oluyor

"Askerlerimizin morali çok yüksek. Kararlı ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bölgedeki tüm terör gruplarını en kısa sürede temizleyeceğiz. Kontrol altına aldığımız köylerdeki sivil halk da büyük mutluluk yaşıyor. Bizi çok güzel bir şekilde karşılıyorlar. Biz de onları incitecek ya da kötü bir duruma sokacak hiçbir davranışta bulunmuyoruz. Bazı kişi ve kurumlar SMO'yu farklı bir biçimde göstermeye çalışıyor. Bizim tek hedef ve amacımız bölgeyi terör gruplarından temizlemektir. Biz terör örgütü gibi sivilleri hedef almıyoruz. Sivil halkı teröristlerin elinden kurtarıyoruz."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:14
  1. Kars
  2. Barış Pınarı Harekatı

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