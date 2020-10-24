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Gündem PKK’lı terörist teslim oldu
Gündem

PKK’lı terörist teslim oldu

Şırnak’ta emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:17:00 -
PKK’lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ikna çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar neticesinde PKK’lı teröristin Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedilen açıklamada, “İkna yoluyla teslim olan teröristin, 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan teröristle 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 185’e yükseldi” ifadelerine yer verildi.

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