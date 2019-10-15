PKK'lı itlerden küstah saldırı! Taraftarımızı tek buldular... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile oynadığımız maça destek için Paris'e giden bir taraftarımız, PKK'lı alçakların saldırısına uğradı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşan Türk Milli Takımı'nı desteğe giden taraftarlarımız, Paris'i inletti. Stada yakın ücra noktalarda saklanan teröristler, münferit olarak stada hareket eden taraftarlarımıza saldırdı. Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, Paris'in ara sokaklarında bir Türk taraftarımızı sıkıştıran PKK'lı teröristler, alçakça saldırı düzenledi. Taraftarımızı yerde tekmeleyen PKK'lı itler, Türk bayrağımızı alarak kaçtı.

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