PKK’lı İBB çalışanı Şafak Duran mahkemede kendisini böyle savundu: ‘Eşkaldeki kişi…’

PKK Silahlı Terör Örgütü’nün Kuzey Irak’taki kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

16 Ocak tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Duran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı iddianameyle, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Savcılık iddianamede, bu hücrelerin örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin dolayısıyla ‘uyuyan hücre’lerden biri olduğuna dikkat çekti.

SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şafak Duran getirildi. Duruşmaya sanık avukatları ve Duran’ın yakınları katıldı. Savunmasına başlarken kendisini Sosyal hizmet uzmanı olarak kendini tanıtan Şafak Duran şöyle konuştu;

“2012-2016 yılları arasından Sakarya’da sosyal hizmet bölümünü okudum. Sonrasında ALES sınavlarına girdim. Yüksek lisans okuma hedefim vardı ve 2017 yılları arasında yüksek lisansı kazandım ve Fransa’ya gittim.

Döndüğümde 4 ay işsiz kaldım. Mülteciler derneğinde gönüllü olarak projelere katıldım. Dernek Sultanbeyli Belediyesi’yle koordineli çalışıyordu. İBB’ye internet üzerinden başvuru yaptım. 9 aylık bir projede çalıştım. Daha sonra proje kapsamı sonlanınca Alman işbirliği projesinde çalışmaya başladım.

Ama ortaya çıkan fotoğraf nedeniyle İBB’de çalışırken gözaltına alındım ve projelerden çıkarıldım. Bu nedenle eğitim hayatım sonlandı. Silahlı terör örgütü üyesi iddiasını reddediyorum. Ben böyle bir suç işlemiş olsaydım, Fransa’da düzenli bir hayatım vardı neden bırakıp buraya geleyim.

Ben gözaltındayken sosyal medyada benim adıma yalan yanlış haberler yapılmış. Kanıtlanmamış bir suç üzerinden benim kişilik hayatıma müdahale edilmiştir. Ailem bu suçlamalar nedeniyle maddi manevi etkilenmiştir”

“EŞKAL BANA AİT DEĞİLDİR”

“İddia edilen fotoğraf bana ait değildir, oradaki kişide ben değilim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Fotoğraftaki kişileri de tanımıyorum görmedim. Görseldeki eşkal bana ait değildir. Eşkalle tek ortak noktamız memleketimiz ve yaşımdır, başka ortak özelliğimiz yoktur.

Herhangi bir parti sendika vb. kuruluşlarda üyeliğim yoktur. Benim bu dosyayla hiçbir alakam yoktur. Ben hukuka sığınıp adalet talep ediyorum. Adli kontrol şeklinde bile olsa tahliyemi istiyorum”

TUTUKLULUK DEVAM

Dijital inceleme raporlarında fotoğraftaki kişiyle Şafak Duran’ın yüz karşılaştırması yapıldığı ve sonucunda fotoğraftaki kişinin Şafak Duran ile aynı kişi olduğu kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. Şafak Duran ise raporu kabul etmediğini beyan etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şafak Duran’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Duran’ın kullandığı telefon kayıtlarının istenilmesini ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.