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Gündem PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Gündem

PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 09:48:00 -
PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin 1997'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun ise terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 120'ye yükseldiği kaydedildi.

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