  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

PKK/KCK propagandası yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9’unun yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:33:23 -
PKK/KCK propagandası yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9’unun yakalandığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ayrıca örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri belirlenen hesaplar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında 08.06.2020 günü saat 06:00 itibariyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiş olup, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı