PKK'dan hain saldırı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı hainler yine işçilere saldırdı. Saldırı sonrası 2 işçi yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.