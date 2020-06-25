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Gündem

PKK'dan hain saldırı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı hainler yine işçilere saldırdı. Saldırı sonrası 2 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 22:13:00 - 2020-06-25 23:07:45
PKK'dan hain saldırı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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