PKK'dan Esed'e Afrin hatırlatması
Türkiye ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı öncesi katil Esed rejimi ile anlaşmaya çalışan PKK/YPG, Türkiye'nin yeni harekat hazırlarından önce Şam yönetimine seslendi, Afrin operasyonunu hatırlattı.06 Ocak 2019 Pazar 10:03
ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması, bölgedeki unsurların politikasını olduğu gibi değiştirdi.
Fırat'ın doğusunda ABD üslerine güvenerek varlığını sürdüren terör örgütü YPG büyük bir panik içerisinde.
Şam'dan yardım talebi
Bu doğrultuda Şam'la görüşmelere başlayan terör örgütü YPG, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı rejimden yardım istedi.
Esed'e hatırlatma
Görüşmelerde daha önce Afrin için yaptıkları müzakereleri hatırlatan YGP'liler Şam'dan elini çabuk tutmasını istiyor. Zira Türkiye'nin yapacağı bir operasyonla Afrin'de yaşanan senaryonun aynısı tekrarlanabilir.
ABD'nin Suriye'den çekilmesinden en çok zarar görecek unsur YPG'li teröristler olacak.
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