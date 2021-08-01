PKK’dan çevre terörizmi

Hakkı Bilir İstanbul

Organize yangınlar hakkında Akit’e konuşan duayen isimler, çaresiz kalan terör örgütünün ormanlarımıza yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

Sahada çaresiz kaldıkça ormanlarımıza saldırıyorlar

Gazeteci Yazar Murat Özer, şu değerlendirmede bulundu: “Güvenlik güçlerimizin ülke içindeki terör unsurlarını ezip geçtikten sonra, Irak ve Suriye’deki terör kamplarını yerle bir etmesi karşısında çaresiz kalan örgüt, kendisine en çok yakışan şeyi yapıyor: İçindeki tüm canlılarla birlikte ormanlarımızı ateşe veriyor. Nasıl bu kadar merhametsiz olabilirler diye düşünebilirsiniz. Fakat 40 yılda içlerinde bebeklerin de olduğu 50 bin insanımızı hunharca katleden bir örgüt, ağaca, bu ağaçların içinde yaşamını sürdüren hayvanlara acır mı? Hâlâ ne kadar koordineli eylemler yapılabildiği mesajı veriyorlar fakat bütünüyle köşeye sıkışmış durumdalar.”

Sabotajların emrini elebaşlarından aldıklarını belirten Özer, şöyle devam etti: “PKK’lı terörist başı Murat Karayılan, ‘2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. Silahımız yoktur diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir. Onlar da çakmak ve kibritle mücadele edebilir’ diyordu. Öyle de oldu. Son dört yıldır çıkan orman yangınlarının önemli bir kısmını, Türkiye’nin ekonomisine zarar vermek isteyen terör örgütünün gerçekleştirdiği çok açık. Şu ana kadar 20’si Adana, 10’u Antalya’da olmak üzere 63 farklı yerde aynı anda başlayan yangınları tıpkı 2019’da olduğu gibi PKK’nın yangın çıkarma birimi olarak faaliyet gösteren ‘Ateşin Çocukları’ isimli terörist yapı üstlendi.”

Kibrit terörizmine soyundular

Hukukçu Yakup Alar da şunları ifade etti: “Özellikle son yıllardaki başarılı terör operasyonları sonucu olarak her yönden çöken terör örgütü PKK daha az masraf ve maliyet gerektiren ancak ekonomik olarak zarar vermeyi amaçlayan çevre terörizmine yönelmiştir. Bu sabotajlar PKK tarafından bir strate-jinin parçası olarak uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir. Operasyon kabiliyetini kaybeden PKK kibrit terörizmine soymuştur.”

Eli kanlı yapılanmanın güç kaybettiğine dikkat çeken Alar, değerlendirmelereni şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz dönemlerde de Terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ isimli terör grubu da orman yangınlarını üstlenmişti. Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren terörle mücadelede sonuç alıcı hamleleri, başarılı terörle mücadele operasyonları gerçekleştirmesi PKK’nın hareket kabiliyetini kaybetmesine sebebiyet vermiş, panikletmişir. Bu kapsamda terör örgütü PKK, yaz aylarında orman sabotajları gerçekleştirerek dikkat çekmeye çalışmaktadır. Operasyon kabiliyetini kaybeden PKK kibrit terörizmine soymuştur.”

