0553 313 94 23

PKK'daki çocuk istismarı ifadelere yansıdı

Terör örgütü PKK'daki çocuk istismarı teslim olan teröristlerin ifadesinde ortaya çıktı. Teslim olan teröristler PKK'nın 9-14 yaşları arasındaki çocukardan bir tabur oluşturduğunu buradaki kızlardan bazılarının cinsel istismara uğradığını söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
PKK'daki çocuk istismarı ifadelere yansıdı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünde çocuk istismarının geldiği boyut, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

Teslim olan teröristin ifadesine göre, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 9-14 yaşlarında 30’a yakın kız ve erkek çocuktan "çocuk taburu" oluşturuldu.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği bilgisi paylaşıldı.

BAZILARI İNTİHAR ETTİ, BAZILARI İNFAZ EDİLDİ

​Güvenlik güçlerine teslim olan bir başka terörist de ifadesinde, birçok defa çocuk denilecek yaştaki kızlara yapılan istismara şahit olduğunu belirtti. İstismara maruz kalan kız çocuklarından bazılarının intihar ettiği, bazılarının ise örgüt tarafından infaz edildiğini belirten terörist, yaşanan bu korkunç olaylara daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığını söyledi.

Söz konusu durumun terör örgütünden kopuşları artırdığı belirtilirken, yaşananların bölücü terör örgütünün Kandil'deki sözde elebaşlarının örgüt üzerindeki etkilerini azalttığı da ifade edildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
  1. pkk
  2. pkk cinsel istismar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda
    1. Akıllı şehirler, akıllı projeler bu..
    2. Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu..
    3. Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a..
    4. Meksika'da tüm polis memurlarının..
    5. Harun Tekin'den itiraf! "Ryan Babel'in..
    6. Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın
    7. Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin..
    8. O şehirde görev yapan tüm polislerin..
    9. Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için..
    10. Peru'da otobüs 200 metreden nehre..
    11. Albayrak’tan güven mesajı
    12. Manisa'da eşini baltayla öldürdü!..
    13. Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü
    14. Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262..
    15. Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek..
    16. İstanbul’a gelen turist sayısı geçen..
    17. Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık..
    18. Karahasanoğlu: Gelin Tayyip Erdoğan’ın..
    19. Anka'ya 'Milli göz'
    20. Terörden sonra ikinci problem çarpık..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018