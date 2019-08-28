PKK yangınlarına HDP suskun

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlenmesine rağmen HDP milletvekilleri terör örgütünü savunmaya devam ediyor.

Taşçıer: Araç kullanıyorum

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, PKK’nın üstlendiği orman yangınlarına ilişkin, araç kullandığını ileri sürerek, soruyu cevaplamaktan kaçındı. Ancak daha sonra aradığımızda da telefona cevap vermedi.

“Her olayı faturası açık olana yüklüyorlar!”

Terör örgütü PKK’nın ormanları yaktığına inanmadığını söyleyen HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, “Ben böyle şeylere inanmıyorum. Her türlü olayı faturası açık olana yüklüyorlar. Bu yananlar memleketin ciğerleridir. Vicdan sahibi hiç kimse bu işlere kalkışmaz” dedi.

“Nerde olursa olsun orman yangınlarını doğru bulmuyoruz” diyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Orman yangınlarının PKK tarafından yapıldığı hakkında bilgi sahibi değiliz. Ama bu ülkenin doğasına ve yapısına zarar veren her şeye karşıyız” diye konuştu.

Üstlenmişlerdi

PKK terör örgütünün uzantısı olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM) terör örgütü PKK’nın medya yapılanması aracılığı ile İstanbul ve Muğla’daki yangınları sabotaj eylemi düzenlediğini açıklayarak üstlenmişti.