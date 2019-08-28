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PKK yangınlarına HDP suskun

Son yıllarda Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK’nın üstlenmesine rağmen, HDP’li milletvekilleri PKK’nın ormanları yaktığını kabul etmiyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
PKK yangınlarına HDP suskun

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlenmesine rağmen HDP milletvekilleri terör örgütünü savunmaya devam ediyor.

Taşçıer: Araç kullanıyorum

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, PKK’nın üstlendiği orman yangınlarına ilişkin, araç kullandığını ileri sürerek, soruyu cevaplamaktan kaçındı. Ancak daha sonra aradığımızda da telefona cevap vermedi.

“Her olayı faturası açık olana yüklüyorlar!”

Terör örgütü PKK’nın ormanları yaktığına inanmadığını söyleyen HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, “Ben böyle şeylere inanmıyorum. Her türlü olayı faturası açık olana yüklüyorlar. Bu yananlar memleketin ciğerleridir. Vicdan sahibi hiç kimse bu işlere kalkışmaz” dedi.

Nerde olursa olsun orman yangınlarını doğru bulmuyoruz” diyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Orman yangınlarının PKK tarafından yapıldığı hakkında bilgi sahibi değiliz. Ama bu ülkenin doğasına ve yapısına zarar veren her şeye karşıyız” diye konuştu.

Üstlenmişlerdi

PKK terör örgütünün uzantısı olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM) terör örgütü PKK’nın medya yapılanması aracılığı ile İstanbul ve Muğla’daki yangınları sabotaj eylemi düzenlediğini açıklayarak üstlenmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Ankara
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  7. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
  8. Terör örgütü PKK
  9. HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı
  10. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul
  11. PKK terör örgütü
  12. Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM)

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