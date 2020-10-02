PKK ve asala kolkola!

Hasan Eğrigöz Ankara

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunun Eski BBP Milletvekili ve Yazar Ökkeş Şendiller, şunları dile getirdi: “1992’deki Karabağ meselesinde biz o zaman Meclis heyeti olarak Karabağ’a gitmiştik. Oradaki yaşananları, insanlık dışı dramı yaşamıştık ve dünyaya duyurmuştuk. Orada Ermenistan’ı bu şekilde şımartan Rusya’ydı ve birçok destekçisi var. Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altında. Uluslararası kuruluşların burada sessiz kalması Ermenilerin daha çok şımarmasına sebep oldu.

Ayrıca Ermeniler özellikle PKK ve diğer örgütlerin destekçisiydi. Türkiye’ye karşı elindeki her şeyi kullanmaya çalışıyor. Şimdi Azerbaycan’ın uluslararası alanda güçlü hareket ettiğini görünce barış çağrıları yapmaya başladılar ama ben samimiyetlerine inanmıyorum. Terör örgütleri kullanan, destekleyen diğer ülkeler, bugün de Ermenileri destekliyor. Ermenistan da terör örgütlerini kullanarak katliamlar yapıyor.

Terör fabrikası

Ermenistan’ın terör örgütleri konusundaki suç dosyası oldukça kabarık. PKK’yı Azerbaycan’a karşı kullanan Ermenistan, daha önce de ASALA’yı Türkiye’ye karşı kullanmıştı. ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında, bugüne kadar 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybederken, Ermenistan’ın terör seviciliği bitmek bilmiyor. Devletimizin koymuş olduğu tavır olması gerekendir.”