  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

PKK tuzaklamış! İmha edildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi.

2020-04-28 17:46:00 -
PKK tuzaklamış! İmha edildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 50 kilo amonyum nitratla hazırlanmış TNT, C4 ve fitille güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 12'li pil bloku ve uzaktan komuta alıcısı ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcı, imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı