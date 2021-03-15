PKK Terörü ve Kadın kitabı maskelerini düşürdü

Öçal, yaptığı açıklamada, yedi aylık bir çalışmanın sonucunda hazırladığı “PKK Terörü ve Kadın” adlı kitapta, terör örgütünün ve siyasi uzantılarının ortaya koyduğu kadın profilini tekrar irdelemek ve bu karanlık alana ışık tutmak istediklerini söyledi.



Kitabı hazırlarken güvenlik birimlerinin raporlarından, mahkeme iddianamelerinden yararlandıklarını dile getiren Öçal, “Diyarbakır Anneleri’nin dağa kaçırılan çocuklarının hikayelerini dinledik. Örgütten kaçan itirafçı kadınlarla görüştük. Tanıklıklar ve yaşanmışlıklar özgün bir şekilde bu kitapta yer aldı” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kitaba ilişkin tepkilerine değinen Öçal, “HDP’nin tavrını anlayabiliyoruz. Ama CHP’nin tavrını burada ortaya koymak gerekir. CHP’nin bir grup başkanvekili, HDP’nin karşı çıkmasıyla birlikte aynı şekilde bu kitaba karşı çıktı. CHP’nin milliyetçi muhafazakar kanadı HDP ile yapılan ittifaktan rahatsız” dedi.



HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kitapta HDP ile ilgili iddiaların olduğunu söyleyerek, “Bir sonraki hamleniz de vekillerimizin kapıları vurulup kaçılacak mı acaba, yani taş mı atılacak? O kitap çöpte, çöp dışında hiçbir yeri hak etmiyor” demişti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Parlamento çatısı altında birbirimizin odasına böyle tahrik edici şeyler yollamak doğru değil” ifadesini kullanmıştı.