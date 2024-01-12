PKK terör örgütünün hain saldırısından sonra Ali Yerlikaya'dan uyarı! Provokatörler de hesap verecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK terör örgütünün hain saldırısından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla provokatörleri uyardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kahraman mehmetçiğimizin şehadet haberinden sonra sosyal medyada alçakla paylaşımlar yapanları uyardı.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."