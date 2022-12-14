PKK terör örgütünden "sokaklara çıkın" talimatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları ile köşeye sıkışan PKK terör örgütü, kendisine Avrupa'dan destek bekliyor.

Son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri gösterilerle örgüte destek veren PKK yandaşlarından birçoğu gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, yurt dışında örgüt yanlısı faaliyetlerini artırma kararı aldı.

Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edecekleri ve Türkiye’nin yurt dışı temsilcilikleri ile Türk firmalarında gösteriler yapacakları öğrenildi. Ayrıca örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile arasını bozma hedefi!

NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatı verilirken, Türkiye’nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından Irak’ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulması planlanıyor.

Türkiye’nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor

Avrupa ülkelerinden bazı avukatlar ve milletvekillerinin katılımı ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Türkiye’de yürüyüş planlandığı da ortaya çıktı.

PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin katılımı ile Türkiye’de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi. PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye’nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye’deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye’ye baskı yapılması amaçlanıyor.