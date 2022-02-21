PKK tepelerine yağan bombaların çetelesini tutuyor

yeniakit Ankara

Mehmetçiğin savaş uçaklarıyla sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar PKK’nın sonunu getirmeye devam ederken, teröristlerde başlarına yağan bombaların çetelesini tutuyor.

Terör örgütü PKK, TSK’nın sınır ötesinde bulunan terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatlarından o kadar bunaldı ki, her uçağın saatini ve yerini anlatan açıklamalar yapmaya devam ediyor.

PKK’nın medya organlarından yaptığı açıklamada, “Türkiye ordusu, Medya Savunma Alanları’na yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ayrıntılarında ise şu ifadelere yer verildi:

“11 ve18 Şubat tarihleri arasında Metîna bölgesine bağlı Girê Hakkarî ve çevresi 7 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.

15, 16 ve 17 Şubat günleri Zap bölgesine bağlı Çemço ve Sîda alanları savaş uçaklarıyla 6 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.

18 Şubat günü saat 12:30’da Garê bölgesine bağlı Dola Şêranê ve Kafya alanı 2 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.

19 Şubat günü saat 10:00’da Zap bölgesine bağlı Girê FM ve Girê Cûdî 2 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.

19 ve 20 Şubat günleri öğle saatlerinde Xakurkê bölgesine bağlı Ava Lolan çevresi 3 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.

19 Şubat günü Metîna bölgesine bağlı Girê Ortê savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.

19 Şubat günü 10:00 – 10:15 saatleri arasında Avaşîn bölgesine bağlı Werxelê alanı 2 kez savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.”