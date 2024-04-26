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Siyaset PKK sevicilerin yayınında konuştu... Irkçı Özdağ'dan Akşener iddiası! "Bilerek yaptı"
Siyaset

PKK sevicilerin yayınında konuştu... Irkçı Özdağ'dan Akşener iddiası! "Bilerek yaptı"

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:13:00 -
PKK sevicilerin yayınında konuştu... Irkçı Özdağ'dan Akşener iddiası! "Bilerek yaptı"

Irkçı Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın serbest kalmasını savunarak teröristbaşına “filozof” diyen Merdan Yanardağ’ın kanalına çıktı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimde kasten hezimet yaşadığını iddia etti.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, seçimli kongre yapılmasını işaret etmiş ve aday olmayacağını açıklamıştı.

Yarın yapılacak seçimli kongre öncesinde Tele1’e konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Kendisi arzu etti

Kendisi de bir dönem İYİ Parti’de yöneticisi olan Ümit Özdağ, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili, “Ben Meral Hanım'ı 94'ten beri tanıyorum. Meral Hanım siyaseti iyi bilen bir siyasetçidir. Bu yaptıklarının sonucunun bu sonucu doğuracağı bilerek yapmıştır. Meral Hanım bu seçimin sonuçlarından %8,5 beklemiyordu.” ifadelerini kullandı.

Meral Hanım'ın yaptığı çok iyi bir şey var” diyen Ümit Özdağ, “Fikri takibi çok iyidir. Türk siyasetini iyi bilir. 94'ten beri siyasette olan bir figürden bahsediyoruz. 3 parti değiştirmiş, 4. partinin genel başkanı olmuş, onu da meclise taşımış. Başarılı bir siyasetçi figüründen bahsediyoruz. Böyle bir siyasetçi yanlış yaparak böyle bir sonuca varmaz. Bu sonuca varacağını biliyordu, kendisi arzu etti” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

m.n.

Ait olduğu yerde konuşmuş. Sol bölücülerle sağ bölücüler ırkdaşlıkta birbirlerinin kardeşleridir. Her ikisi de faşistlikte ve ırkçılıkta yarışırlar.
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