PKK sevici TTB istedi, Diyanet ve valilik yaptı! İtidal çağrısı yapan imam hakkında skandal karar!

yeniakit.com.tr

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya (47), başka bir hastanede güvenlik olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından canice katledildi.

İnfiale neden olan olay sonrası kaos için her fırsatı değerlendiren PKK sevici Türk Tabipler Birliği (TTB), 2 günlük grev başlattı.

"Tahriklere gelmeyin" çağrısı

Vatandaşları mağdur eden TTB, vatandaşlar arasında tahrikleri sürdürürken Konya Kayalar Camii İmamı Ahmet Gür, Cuma hutbesinde yaptığı "Tahriklere fırsat vermeyin" çağrısı sonrası hedefe konuldu.

Sözlerini çarpıtıldığını ve kesildiğini ifade eden İmam Ahmet Gür, “Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak, serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Bu neyi getirir? Doktorların daha fazla öldürülmesini gerekir. Bu tahriktir." diyerek vatandaşlar ile doktorların karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

Devleti ve milleti itidale davet eden İmam Gür, "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Vardın, hastaneden boş döndün. İğne yaptıracaksın, oğlun ölecek evinde. Doktor da dedi git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürülsün, polisimiz askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esası var." ifadesinde bulundu.

Bu ifadelerinin ardından İslam'a karşı alerjisi olan TTB, bunu da fırsata çevirerek İmam Gür hakkında alçak bir propagandaya girişti.

PKK sevici TTB hedef gösterdi, imam görevden uzaklaştırıldı

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, bir müfettiş göndererek soruşturma başlattı.

TELE1'in haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gür açığa alındı.

"Sözlerim kesildi"

Konuya ilişkin konuşan mahallenin muhtarı Sait Tepe, “Açığa alındı. Müfettişler geldi buraya. Şu an camiye gitmiyor zaten” dedi.

İmam Ahmet Gür ile olan görüşmesini de aktaran Tepe, “Pişman olmuştur tabii ki. Sözlerim kesildi diyor. Ben başında ‘bu bir katliam’ dedim diyor. ‘Bunu yapanlar… Böylesine bir katliam yapamazlar’ dedim diyor” diye konuştu.

Önce Meclis ve odalardaki terör sevicileri görevden uzaklaştırın!

Terör sevici TTB'nin hedef göstermesinin ardından Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harekete geçmesi vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. TTB'nin talimatıyla başlatılan sürece tepki gösteren vatandaşlar, "Önce Meclis ve odalardaki terör sevicileri görevden uzaklaştırın" ifadesinde bulundu.