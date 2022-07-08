PKK sevici TTB hedef gösterdi! Devleti ve milleti savunan imama devletin valiliğinden skandal soruşturma!

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Halkı ve doktorları karşı karşıya getirmeye çalışan terör örgütü PKK sevici Türk Tabipler Birliği, provokasyonlarına devam ediyor.

Dr. Ekrem Karakaya'nın alçakça bir saldırıya kurban gitmesini fırsat bilen TTB, greve giderek Türk halkını cezalandırdı. Halkın tepki göstermesini de hazmedemeyen TTB, tepki gösteren kim olursa onu hedef alması 'yuh' dedirtti.

Bu kez "Tahriklere fırsat vermeyelim" diyen imamı hedef gösterdi

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’ndeki Kayalar Camii’nin imamı Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbeden sonra uyarılarda bulundu

TTB'nin tahriklerine gelinmemesi çağrısı yapan İmam Ahmet Gür, şu ifadelerde bulundu:

"Bu bir tahriktir"

“Bugün arefe günü. Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne, serum, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir. Bu bir tahriktir ya!

Geçen hafta kadın cinayetlerini anlatmadım mı? Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir?

“Buna fırsat vermeyelim”

Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim.

“Devlette devamlılık esastır”

Kimse istemez bir doktorun ölmesini, polis, askerimizin şehit olmasını. Ama devlette devamlılık esası var. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem bu kadar millet cuma namazı kılmayacak mı? Beni de kaldırır şu kenara koyarlar, cuma namazını kılarlar, ambulans gelip alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır.”

İmamın sözlerini çarpıtan TTB hedef gösterdi, Konya Valiliği soruşturma başlattı

"Tahriklere fırsat vermeyin" diyen imamın sözlerini çarpıtarak hedef gösteren Türk Tabipler Birliği, "Bir din görevlisinin ağzından çıkan bu sözler; şiddete, cinayete, hatta katliama çağrı niteliğindedir!" ifadeleriyle yine provokasyona soyundu.

TTB'nin gazına gelen Konya Valiliği, Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür hakkında skandal bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında “08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan Doktorlara/Sağlık Hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır” denildi.

TTB kapatılsın!

Öte yandan imam Ahmet Gür'e çok sayıda vatandaş destek verirken TTB'nin kapatılmasını istedi. Konya Valiliği'ne de tepkide bulunan vatandaşlar, derhal bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.