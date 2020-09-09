PKK sevici Mahsun Kırmızıgül ve din düşmanı Berna Laçin'den skandal sözler!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimliklerini ifşa eden Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in de olduğu 3'ü tutuklu, biri firari toplam 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

Libya’da görevli şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması yarın Çağlayan’daki İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

24 Haziran’da gerçekleştirilen davanın ilk duruşmasında Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Keser ve Haber Müdürü Ferhat Çelik için tahliye kararı verilmişti.

Kırmızıgül ve Laçin’den skandal iddia

Yarınki duruşma öncesi OdaTV’ye konuşan Ediz Hun, Volkan Konak, Berna Laçin, Mahsun Kırmızıgül ve Şükrü Erbaş, MİT mensubunun kimliğini deşifre ederek devlete karşı suç işleyen isimlere destek verdi.

Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını iddia eden PKK sevici Mahsun Kırmızıgül skandal ifadelerle devleti suçladı. Kırmızıgül, “Bir ülkenin demokrasi seviyesi, basın ve hukuk özgürlüğü ile alakalıdır. Ülkemizin dünya basın özgürlüğü sıralamasında en altlarda yer alması ise utanç vericidir.” dedi.

“Tutuklu yargılanma demokratik ülkelerde bu kabul edilemez” diyerek sanıklara destek veren Ediz Hun’un yanı sıra sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Berna Laçin de mahkeme kararını etkilemeye çalıştı.

Türkiye’de demokrasinin olmadığını iddia edecek kadar şirazeden çıkan din düşmanı Berna Laçin “ ‘Gazetecilik suç değildir’ diye haykırıyoruz , bunu söyleme ihtiyacını duyarak yaşamak bile ağırlık veriyor kalbe... Türkiye demokrasiyi hak ediyor ve demokrasi ancak özgür basın ile mümkün.” ifadelerini kullandı.

Skandal paylaşımları tepki çekmişti

Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık yaptığı provokatif içerikli siyasi paylaşımları nedeniyle tepki çeken Berna Laçin en son Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası sarfettiği sözlerle gündeme gelmişti.

Elazığlılara geçmiş olsun dilemek ve acılarını paylaşmak yerinde paylaşımında ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' ifadelerini kullanarak siyasi mesaj veren Laçin’e büyük tepki gösterilmişti.

Paylaşımlarında sık sık İslam’a ve Müslümanlara saldıran Laçin bir paylaşımında İslam’ın kutsal kenti olan Medine hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı. İslam’a olan kinini sosyal medyadan kusan Laçin, skandal paylaşımında “Önce ‘9 yaşındakine şehvet duyabilirsin’, ‘12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin’, ‘Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın’ diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" ifadelerine yer vermişti.