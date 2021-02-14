PKK sevici HDP'den pişkin Gara açıklaması: 'İktidar bizden hesap sormasın, ölenlerin ailelerine hesap versin'

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Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı alçaklar tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızın haberi ile kahrolurken, PKK sevici HDP'den 'pişkin' bir açıklama geldi. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, PKK'lı alçaklar için tek kelime edilmeyerek AK Parti iktidarı hedef alındı: "İktidar, partimizden hesap sorma değil, kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumundadır."

'PKK tarafından alıkonulan kişiler için çözüm arayışında olduk'

Gara’da şehit edilen; Vedat Kaya, Sedat Yabalak, Astsubay Semih Özbey, Müslüm Altıntaş, Adil Kabaklı ve Süleyman Sungur’un HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlatlarını PKK'dan isteyen ailelerin yakınları olduğu belirlenirken, PKK sevici HDP ise açıklamasında 'pişkin' ifadeler kullanmaya devam ederek, şunları söyledi:

"Halkların Demokratik Partisi, barışa ve çatışmasızlık gayretlerine katkı verme sorumluluğuyla alıkondukları günden itibaren asker, polis ve devlet görevlilerinin aileleriyle temas halinde oldu. Yakınları ve evlatlarının serbest bırakılması için çare arayan aileler, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticileriyle birlikte 2015, 2016 ve 2019’da 4 kez Meclis grubumuzu ziyaret ederek yakınlarının özgürlüğüne kavuşması için gayret göstermemiz dileğinde bulundular. Hem bu görüşmelerimizde hem de basın toplantılarında ve Meclis Genel Kurulu’nda yaptığımız açıklamalarda, iktidarın ve diğer partilerin de bu çabalara katılması halinde, payımıza düşen her tür görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettik."

Avrupa'daki sahiplerine seslendiler

"İktidar, partimizden hesap sorma değil, kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumundadır." denilen açıklamada, PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP Yönetimi, Avrupa'daki sahiplerinden yardım istedi:

"Aynı şekilde PKK da hayatları kendilerine emanet olan tutsakların nasıl can verdiklerine, bu ölümlerdeki kendi sorumluluklarının ne olduğuna ilişkin olarak Türkiye ve dünya kamuoyunu bilgilendirmelidir. Ankara, Hewler ve Bağdat hükümetleri ulusal ve uluslararası basının kayıpların gerçekleştiği bölgede gözlem yapmasının önünü açmalıdır. Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerini de bu olayı araştırmak üzere harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu ölümler, tüm ayrıntılarıyla araştırılmalıdır."