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PKK sevici CHP'de şaşırtan çıkış: Karadeniz halkı teröre geçit vermez!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, son dönemde partisinin sergilediği PKK seviciliğine tamamen aykırı bir çıkışta bulundu. Torun, "En son olayda da gördük ki bu halk kesinlikle teröre Karadeniz'de prim vermez. Karadeniz halkı ülkesini ve milletini sever, asla teröre geçit vermez." dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:44
PKK sevici CHP'de şaşırtan çıkış: Karadeniz halkı teröre geçit vermez!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gümüşhane'deki terör operasyonlarına ilişkin, "En son olayda da gördük ki bu halk kesinlikle teröre Karadeniz'de prim vermez. Karadeniz halkı ülkesini ve milletini sever, asla teröre geçit vermez." dedi. 

Torun, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Torun, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner'in de aralarında bulunduğu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendirdi. 

Torun, Karadeniz Bölgesi'nin terörden arındırıldığını belirterek, teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen güvenlik güçlerini kutladı. 

Karadeniz halkının teröre asla geçit vermeyeceğini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"En son olayda da gördük ki bu halk kesinlikle teröre Karadeniz'de prim vermez. Karadeniz halkı ülkesini ve milletini sever, asla teröre geçit vermez. Bölge insanından destek göremeyen teröristler bir bir yakalanarak etkisiz hale getirilmektedir. Bunda hiç kuşkusuz güvenlik güçlerimizin kararlı şekilde yürüttükleri operasyonlar son derece önemli olmuştur. Terörün Karadeniz'den arınma noktasına gelmesi hem güvenlik güçlerinin hem de bölge halkının başarısıdır."

FINDIK FİYATLARI

Torun, fındık fiyatlarına da değinerek,serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın 12 liradan işlem gördüğünü anımsattı. 

Bu fiyatın asla kabul edilir olmadığını, fındık fiyatının en az 18 lira olması gerektiğini savunan Torun, şunları söyledi:

"Daha önce fındık fiyatının en az 15 lira olması yönünde görüş belirtmiştik ancak kurda yaşanan artışla birlikte fındık fiyatının da artması gerektiğine inanıyoruz. Fındık, ihraç ürünü ve dolar üzerinden satışı gerçekleşiyor.

Dolayısıyla her üründe yaşanan artış gibi fındık fiyatının da artması gerekiyor."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:44
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YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    zaten chpkk da yahudi partisidir. isimleri türk olsada yöneticileri hep yahudidir chpkk nın. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    HDP partisine oy çıkan her yerde teröre geçit vardır. Ben Trabzonluyum maalesef Trabzonun yerli halkından hdpye oyu geçtim millet vekili adayı çıktı ya.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Yarin kk (kaka) tarafindan disiplinkuruluna sevk edilmesin.
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