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Gündem PKK sempatizanı HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı
Gündem

PKK sempatizanı HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 13:37:00 -
PKK sempatizanı HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

Terör örgütü PKK'ya desteğiyle bilinen HEDEP'ten yerel seçimlere yönelik CHP'yi üzecek bir açıklama geldi. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı' dedi. CHP'nin HEDEP ile yerel seçimlerde ittifak kurma peşinde olduğu biliniyor.

Teröre desteği ile bilinen ve eski adı HDP olan Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi'nin (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan eski gizli ittifak ortağı CHP'yi üzecek bir açıklama geldi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan HEDEP'li Doğan 31 Mart'taki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

HEDEP'TEN GİZLİ ORTAĞI CHP'YE KÖTÜ HABER

Yerel seçim gündemiyle ilgili toplantılarında konuşan HEDEP'li Doğan, "Merkez Yürütme Kurulumuz ciddiyetle tartışıp değerlendirdi. Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar, Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak Parti Meclisimizde de değerlendirilecek." diye konuştu.

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