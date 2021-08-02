  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin'e destek veren futbolcuya İsrail'de çirkin protesto

İstanbul Tabipler Odası duyurdu: Üçüncü doz aşısını olan doktordan acı haber!

Yürek yakan kare!

Afrika'da aşılamaya başlamayan tek ülke Eritre oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İhsan Eliaçık'a tepki! 'Cehennemin ne kadar lüzumlu olduğunu anlayın'

PKK bile kabul etti, onlar edemedi! 'Cezalandırılsınlar'

Azerbaycanlı vekilden alkışlanacak hareket! Kimileri maşa olur, kimileri de maaşını bağışlar

Yangın bölgelerinde son durum! Bakan Pakdemirli bilgilendirdi

Aşılı-aşısız çatışmasıyla hedef AK Parti mi? Yeni provokasyon: TESK'ten 'aşısız işçi çalıştırmayın' genelgesi

Yangın, 'özel mülk' tabelası astığı yazlığına yönelince feryat figan etti! Şahan Gökbakar, kurtarılınca evine döndü
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı!
Bu kez Kütahya'da yangın! 8 dekarlık alan kül oldu
Yaremchuk Benfica'ya transfer oldu
Alanya'daki yangın tekrar başladı
Gündem PKK safındayken yayınlanan videosuyla tanınmıştı! İtiraf etti...
Gündem

PKK safındayken yayınlanan videosuyla tanınmıştı! İtiraf etti...

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan gençlerden biri olan Mustafa Biçer, örgütün elinden kaçıp Diyarbakır'da eylem yapan ailesine kavuştu. Biçer sorgusunda, PKK'nın silah zoruyla kendisini ekran karşısına çıkarıp, "ailem eylemi bıraksın" dedirttiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 08:27:00 -
PKK safındayken yayınlanan videosuyla tanınmıştı! İtiraf etti...

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha önceki gün terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Onlardan biri de kanser hastası anne Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa'ydı.

Mustafa Biçer kısa süre önce elinde kalaşnikofla terör örgütünün yayın organlarına çıkarak, "Ben isteyerek katıldım. Aileme mektup da yazdım, kendi isteğimle katıldığımı söyledim. Ailelerimiz derhal HDP önünden ayrılmalıdır" demişti.

Biçer'e bu açıklamanın örgüt baskısıyla, tehdit edilerek zorla yaptırıldığı ortaya çıktı.

Mustafa Biçer ilk sorgusunda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü saflarında yer aldığını, ailelerin oturma eylemi başlatmasının terör örgütünde çok ciddi rahatsızlık ve iç huzursuzluk yarattığını belirterek, "Ailelerin oturma eylemiyle birlikte örgütte kitle iletişim araçları da kısıtlandı.

Radyo ve televizyon gibi haberleşme araçları kaldırıldı. Çünkü örgüt toplu teslim olmalardan korkuyordu. Sonra ailesi HDP önünde oturanları tek tek tespit ettiler. Bizimle özel olarak üst düzey yöneticiler görüşmeler yaptılar.

Sonra da ailelerimizin bu işten zarar görmemesi için bizim kameralar karşısına geçip onlara eylemlerini bırakması için zorla çağrıda bulunmamızı istediler. Ben de korktuğum için kabul ettim. Çünkü örgütte birçok insan sudan sebeplerle ajan ve benzeri yakıştırmalarla kurşuna dizilerek infaz ediliyordu.

Ailemin bu işten zarar görmemesi için bana önceden ezberlettirilen metni elimde silahla kamera karşısına geçip okudum. Örgütün gerçek yüzünü gördüm ve bulduğum ilk fırsatta aileme ve anneme daha fazla acı yaşatmamak için kaçarak teslim oldum. Çok pişmanım, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay