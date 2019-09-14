PKK propagandası yapan HDP’li vekile soruşturma açılsın

Oğuzhan Gültekin Ankara

Terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla yaptığı açlık grevini sonlandıran HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır’da küstah açıklamalarda bulundu. Kayyım atamalarını kendine yediremeyen Güven, terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekleyerek, “Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak, savaş da olacak, çatışmalar da” dedi.

Milletin değil terörün vekili

Güven’e tepki gösteren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Milletin barışını, birlik ve beraberliğini sağlaması gereken bir milletvekili böyle bir açıklama yapıyorsa gerekli merciler derhal harekete geçmelidir. Böyle bir açıklama yapan bir milletvekili hakkında savcılık gerekeni yapmalıdır. Adı üstünde milletin vekili, teröristlerin vekili değil” dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, şunları ifade etti: “Açlık grevi yapıp da ölmeyi beceremeyen Leyla Güven denilen HDP/PKK’lı vekilin sözleri ‘HDP siyasi partidir. Terör örgütü değil’ diyenlere kapak olsun. Leyla Güven tutuklansın, HDP kapatılsın.”