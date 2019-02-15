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PKK propagandası yapan 30 kişiye gözaltı!

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 10:12
PKK propagandası yapan 30 kişiye gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:12
  1. Ankara
  2. pkk

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