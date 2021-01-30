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Gündem PKK peşmergeye de boyun eğdi
Gündem

PKK peşmergeye de boyun eğdi

Irak Kürdistan Bölgesi (IKBY) ve Irak merkezi hükümetlerinin Şengal anlaşması ile harekete geçen KDP’ye bağlı güçler ağır silahlarla PKK’yı kuşatınca teröristler geri adım atmak zorunda kaldı. PKK’nın sözde elebaşlarından Cemil Bayık, “Biz peşmergeyi kabul ediyoruz. Onlarla hiçbir sorunumuz yok” sözleriyle peşmerge güçlerinden aman diledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 09:44:00 -
PKK peşmergeye de boyun eğdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbeler alan terör örgütü PKK, son zamanlarda sık sık saldırı düzenlediği peşmergeyi tanıdığını açıkladı. Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından KCK yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık örgütün medya yapılanmasına yaptığı açıklamalarda, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Başur’daki statüye karşı olmadıklarını söyleyerek peşmergeye boyun eğdiklerini dile getirdi. Irak Kürdistan Bölgesi (IKBY) ve Irak merkezi hükümetlerinin Şengal anlaşması ile harekete geçen KDP’ye bağlı peşmerge güçlerine son zamanlarda sık sık saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK bölgede yalnız kalınca peşmergeyi tanıdıklarını açıkladı. Eli kanlı terörist başı Bayık’ın KDP’ye yönelik açıklamasında, “Hareketimiz adına hem Kürt halkına hem de dünya halklarına söz veriyorum. Biz Başur’un statüsünü de Başur hükümetini de peşmergeyi de kabul ediyoruz. Onlarla hiçbir sorunumuz yok” dedi.

KDP’yi ajanlıkla suçladı

Mehmetçiğin terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’taki kamplarına yönelik düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla ağır darbeler alan örgüt, bir taraftan da peşmergenin karşısında olmasına dayanamadı. KDP’yi ajanlık yapmakla suçlayan terörist başı Bayık, “KDP’nin de Türkiye’ye ajanlık yapmayacaklarına dair söz vermesini istiyorum. Türkiye siyasetine hizmet etmesinler. Onlar da bunun sözünü vermeliler. Eğer bunun sözünü verirlerse o zaman yaşanan sıkıntıların çözümü daha rahat olur. Halkımızdan da isteğimiz, bu nokta üzerinde dursunlar” ifadeleriyle Mehmetçiğin nokta operasyonlarından kaçamadıklarına da vurgu yapmış oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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