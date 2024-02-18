PKK partisine oy verip Kandil’i beslemeyin!

31 Mart yerel seçimlerine 42 gün kala Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK’nın etkisiyle belirlenen adayların, bazı belediyeleri alarak Kandil’e peşkeş çekmesine karşı daha bilinçli bir tavır sergileniyor. Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri, “Her yerel seçimde aynı şeyler yaşanıyor. PKK’nın siyasi uzantısı olan partinin adaylarına verilen oylar Kandil’e yarıyor. Kandil’in gösterdiği adaylar seçime giriyor, seçildikleri zaman da belediyeler PKK’nın eline geçiyor. Adeta terör örgütünün irtibat bürosu gibi çalışıyor. Belediye imkanlarıyla gençlerimiz kandırılıp dağa kaçırılıyor, hayatları söndürülüyor. Devletin belediyelere aktardığı paralar, vergilerden belediyelere ayrılan kaynaklar türlü hile hurdayla PKK’ya aktarılıyor. Belediyelerde de PKK militanları, sempatizanları çalışıyor. Gençleri kandırarak örgüte alıyorlar. Halk olarak hizmet alamadığımız gibi bir de çocuklarımızı ve kaynaklarımızı terör örgütüne kaptırıyoruz. Her seçimde aynı hataları yaşıyoruz. Oysa Müslüman bir delikten iki kere sokulmaz. Bu sefer PKK’nın uzantısı olan partiye oy vermeyin, vebal altına girmeyin” uyarısında bulundular.

“Halkımız terör örgütünün adaylarını sandığa gömecek”

Akit’e değerlendirmede bulunan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, “Belediyelerimizin terör yuvası olmaması, PKK’ya finansal kaynak sağlamaması ve belediye aracılığıyla çocuklarımızın Kandil’e gönderilmemesini istiyorsak belediyelerimize sahip çıkalım. Tekrar hendek çukur olaylarını yaşamak istemiyorsak belediyelerin terör örgütünün partisine gitmesine izin vermeyelim. Yıllardır aralıksız süren operasyonlar sayesinde artık dağda terörist kalmadı. Eskisi gibi gelip tehditle örgütün partisine oy verdiremezler. Diyarbakır halkı huzur ortamına 31 Mart’ta sahip çıkacak, ben bunun inancındayım. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yüce milletimizin, ferasetiyle türlü oyun ve tezgahların neticesi olan hain planlara prim vermeyeceklerine inanıyorum. Halkımız seçimde terör örgütünün adaylarını sandığa gömecek inşallah” görüşünü dile getirdi.

“Terör partisine artık oy verilmesin”

10 yıldır terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı tarafından kaçırılarak dağa götürülen kızı Ceylan Mutlu için gözyaşı döktüğünü belirten acılı anne Türkan Mutlu da, “Terör örgütü PKK da, siyasi uzantısı da aynı. Hepsi bizleri mahvetmek için çalışıyor. Ben başından beri kızım Ceylan’ı geri almak için evlat nöbetindeyim. Kızım geri dönmeden de bırakmayacağım. Buradaki herkes aynı kararlılıkta devam ediyor. Halkımıza çağrımız, bu terör örgütünün siyasi uzantısına, terör partisine seçimlerde artık oy verilmemesi. Çünkü belediyeleri ele geçirince terör örgütünün şubesi haline getiriyorlar. Bütün paraları terör örgütüne gönderiyorlar. Halkımız kendi oylarıyla, kendi paralarıyla perişan oluyor. Geçmişte hep aynı şeyleri yaşadık. Devletin operasyonlarıyla artık hiçbir yerde terörist kalmadı. Bu güven ortamımı iyi değerlendirip terör örgütünün adaylarına sandıkta büyük bir hezimet yaşatalım. İnşallah bir daha aynı sıkıntıları yaşamayalım” ifadelerini kullandı.

“Tehditle şantajla seçim alamayacaklar”

Akit’e, oğlu Zafer Aydın’ın 2017 yılında dönemin HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annesi Sabire Aydın ise, “Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Eskiden terör örgütünün adayları, teröristlerin silahlarının gölgesi altında zorla verdirilen oylarla kazanıyorlardı. Ama durum değişti. Dağda terörist kalmadı. Silahla tehditle, şantajla seçim alamayacaklar artık. Yıllardır terörden çok çeken halkımız terörsüz ortamın güzelliklerini yaşayarak gördü. Belediyelerimizi teröre teslim etmeyeceğiz. Müslüman bir delikten iki kere sokulmaz. Geçmişte yaşanan acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Yavrularımızı dağa kaçırıp ölüme gönderen partinin adaylarına kimsenin oy vereceğini zannetmiyorum. Allahın izniyle belediye seçimleri hem terör örgütüne, hem de siyasi uzantısına büyük bir hezimet olacak” diye konuştu.

“Kızımızı Meral Danış Beştaş PKK'ya teslim etti!”

HDP tarafından kaçırılarak örgüte teslim edilen kızları Gülcan Biçer’i geri almak için Van’dan gelip Diyarbakır Anneleri evlat nöbetine katılan Necmettin ve Pınar Biçer de “Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olan partiler hayatımızı mahvetti. Yıllarca bölgemizi terörle, kanla, gözyaşıyla esir aldılar. Bunlar bizden yavrularımızı, hayatımızı çaldı. Ele geçirdikleri belediyelerin bütün kaynaklarını terör örgütüne aktardı. Belediyeleri terör örgütü yandaşlarıyla, militanlarıyla doldurdular. Hizmet için belediyelere aktarılan kaynakları götürüp terör örgütüne verdiler. Şehirlerimizi, beldelerimizi hep geri bıraktırdılar. Ama artık halkımız terör örgütünün bittiğini gördü. Bundan böyle ne terör örgütü ne de siyasi uzantıları istedikleri gibi at koşturamayacaklar. Belediye seçimlerinde halkımız onlara iyi bir ders verecek inşallah” dediler.

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