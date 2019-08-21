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PKK paçavrasından isyan çağrısı! Sokakları karıştıracaklar

PKK yayın organı Yeni Yaşam yazarı Veysi Sarısözen bugünkü yazısında terör destekçisi eski başkanlara destek yazısı yazarken, devleti bir makina gibi tanımlayıp, o makinanın harap edilmesi gerektiğini savunarak, PKK yandaşlarını isyana çağırdı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:54
PKK paçavrasından isyan çağrısı! Sokakları karıştıracaklar

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

PKK yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi yazarı Veysi Sarısözen’in kaleme aldığı, “Saboları fırlatalım makinayı kıralım!” başlıklı bugünkü yazıda, devlet bir makinaya benzetilerek, milletten o makinayı bozması istenip isyan çağrısı yapıldı. Güneydoğu Bölgesi’ni ‘kürdistan’ olarak isimlendiren Sarısözen kayyım atamaları için, “Devletin ve AKP/MHP diktatörlüğünün ‘barışa hazır falan değiliz, savaştan başka yol tanımayız’ demesidir.” ifadelerini kullanarak, PKK’yı harekete geçmeye çağırdı.

PKK yandaşlarına ayaklanma çağrısı yaptı

Terör destekçisi yayın organı yazarı Sarısözen, “Devlet ‘psikolojisi’ bozulan, sınırları boşalan, ne yapacağını şaşıran bir ‘insan’ değil. Makina. Tekerine ‘halkın çomağı’ sokulmadıkça, dişlilerinin arasına, sanayi devriminin başında ‘tahta takunyalı’ yani ‘sabolu’ işçiler takunyalarını atıp, makinayı harap etmedikçe, o makina ‘tıkır tıkır’ çalışır.” ifadeleriyle devleti bir makinaya benzettikten sonra, milleti o makinanın işlerliğini ortadan kaldırmak için ‘tekerine çomak sokulması’ gerektiğini söyleyerek isyan çağrısında bulundu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ni ‘kürdistan’ olarak andı!

“Kürdistan’daki darbe, PKK önderi Öcalan’ın ‘barışa hazırım’ sözlerine verilmiş, son derecede kaba bir yanıttır. Devletin ve AKP/MHP diktatörlüğünün ‘barışa hazır falan değiliz, savaştan başka yol tanımayız’ demesidir.” diyen Sarısözen, kayyım atamalarının barış değil savaş getireceğini ima ederek üstü örtülü bir şekilde PKK’yı faaliyete çağırdı. Sarısözen, “Kürdistan ‘deniz aşırı bir sömürge’ değil. Kürdistan’da ‘seçilmiş yönetime’ karşı yapılan darbe, özellikle bu krizli ortamda orasıyla sınırlı kalmaz.” ifadeleriyle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ni ‘kürdistan’ adıyla anarak asıl niyetlerinin ve hayallerinin sözde büyük kürdistanı kurmak olduğunu ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:54
  1. Veysi Sarısözen
  2. Yeni Yaşam Gazetesi

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